Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Динамо» Мх — «Спартак»: прогноз Дмитрия Градиленко на матч группового этапа Кубка России

«Динамо» Мх — «Спартак»: прогноз Дмитрия Градиленко на матч группового этапа Кубка России
Аудио-версия:
Комментарии

Известный в прошлом футболист Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч «Динамо» Мх — «Спартак».

Ставка: ничья за 3.68.

Fonbet Кубок России . Группа C. 6-й тур
21 октября 2025, вторник. 18:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
1-й тайм
1 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Мастури – 25'     1:1 Маркиньос – 34'    

«Кубок России, группа С, встречаются махачкалинское «Динамо» и московский «Спартак». Это последний, 6-й тур групповой стадии, и обе команды уже завоевали право продолжить борьбу за Кубок России в Пути РПЛ. Хозяева в Кубке идут без поражений: 13 очков, восемь забито и четыре пропущено. «Спартак» — 10 очков, 10 забито и четыре пропущено.

В случае победы гостей они будут первыми, но никаких «плюшек» им это не принесёт, разве что какой-то финансовый бонус от организаторов. Из этого следует, что команды будут играть теми игроками, которые выступают очень мало во встречах чемпионата. Напомню, их первый матч в группе, в Москве, закончился вничью, оба мяча были забиты в концовке матча (87-я — «Динамо» и в компенсированное время — «Спартак»). И в серии пенальти победу одержали гости. Для информации, по регламенту пенальти пробиваются сразу по окончании основного времени.

Обращать внимание на статистику в последних играх нет никакого смысла, повторюсь, команды начнут встречу в максимально неосновных составах. Учитывая этот факт, а также матч в Каспийске, где газон не очень хорошего качества и на таких полях обороняться всегда легче, а хозяева, как всегда, построят свою игру от обороны, я предлагаю рассмотреть ничью. А кто хочет ещё больше рискнуть, то можно выбрать победу одной из команд в серии пенальти. Есть предположение, что сценарий их первого матча будет повторён», — приводит слова Градиленко «Ставка ТВ».

Материалы по теме
Возможно, последняя победа Станковича в России: «Динамо» Мх отдаст очки «Спартаку»
Возможно, последняя победа Станковича в России: «Динамо» Мх отдаст очки «Спартаку»
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android