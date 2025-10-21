«Динамо» Мх — «Спартак»: прогноз Дмитрия Градиленко на матч группового этапа Кубка России

Известный в прошлом футболист Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч «Динамо» Мх — «Спартак».

Ставка: ничья за 3.68.

«Кубок России, группа С, встречаются махачкалинское «Динамо» и московский «Спартак». Это последний, 6-й тур групповой стадии, и обе команды уже завоевали право продолжить борьбу за Кубок России в Пути РПЛ. Хозяева в Кубке идут без поражений: 13 очков, восемь забито и четыре пропущено. «Спартак» — 10 очков, 10 забито и четыре пропущено.

В случае победы гостей они будут первыми, но никаких «плюшек» им это не принесёт, разве что какой-то финансовый бонус от организаторов. Из этого следует, что команды будут играть теми игроками, которые выступают очень мало во встречах чемпионата. Напомню, их первый матч в группе, в Москве, закончился вничью, оба мяча были забиты в концовке матча (87-я — «Динамо» и в компенсированное время — «Спартак»). И в серии пенальти победу одержали гости. Для информации, по регламенту пенальти пробиваются сразу по окончании основного времени.

Обращать внимание на статистику в последних играх нет никакого смысла, повторюсь, команды начнут встречу в максимально неосновных составах. Учитывая этот факт, а также матч в Каспийске, где газон не очень хорошего качества и на таких полях обороняться всегда легче, а хозяева, как всегда, построят свою игру от обороны, я предлагаю рассмотреть ничью. А кто хочет ещё больше рискнуть, то можно выбрать победу одной из команд в серии пенальти. Есть предположение, что сценарий их первого матча будет повторён», — приводит слова Градиленко «Ставка ТВ».