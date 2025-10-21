ЦСКА — «Акрон»: прогноз Константина Генича на матч Кубка России в Москве

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Кубка России ЦСКА — «Акрон».

Ставка: ТМ 3 за 1.90.

«В группе D ЦСКА — лидер группы, но наравне с «Локомотивом», набрали по 10 очков. Они уже вышли в Путь РПЛ. И ЦСКА дома сыграет против «Акрона».

После сокрушительного поражения в дерби от «Локомотива», конечно, армейцы постараются реабилитироваться в домашней встрече против тольяттинцев. Но «Акрону» тоже очки очень нужны, потому что он борется с «Балтикой», чтобы пройти дальше по Пути регионов в Кубке России и тоже пополнить свой клубный бюджет, заработав немножко денег.

ЦСКА, конечно, команда быстрая, летучая, очень воздушная, и Тедеев прекрасно понимает, как против этого ЦСКА играть. Вопрос реализации плана. Если «Акрон» не позволит ЦСКА разбежаться, то у него неплохие шансы зацепиться за какие-то очки в Москве. А так, ЦСКА, конечно же, сильнее, ЦСКА мощнее, плюс предельно команда мотивирована после поражения от «Локомотива».

Но я думаю, что «Акрон» упрётся и создаст проблемы армейцам, не позволив тем много забить в этом матче. Мой прогноз на матч — «тотал меньше 3» за 1,90», — приводит слова Генича «РБ Спорт».