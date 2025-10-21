Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

ЦСКА — «Акрон»: прогноз Константина Генича на матч Кубка России в Москве

ЦСКА — «Акрон»: прогноз Константина Генича на матч Кубка России в Москве
Аудио-версия:
Комментарии

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Кубка России ЦСКА — «Акрон».

Ставка: ТМ 3 за 1.90.

Fonbet Кубок России . Группа D. 6-й тур
21 октября 2025, вторник. 20:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Акрон
Тольятти
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В группе D ЦСКА — лидер группы, но наравне с «Локомотивом», набрали по 10 очков. Они уже вышли в Путь РПЛ. И ЦСКА дома сыграет против «Акрона».

После сокрушительного поражения в дерби от «Локомотива», конечно, армейцы постараются реабилитироваться в домашней встрече против тольяттинцев. Но «Акрону» тоже очки очень нужны, потому что он борется с «Балтикой», чтобы пройти дальше по Пути регионов в Кубке России и тоже пополнить свой клубный бюджет, заработав немножко денег.

ЦСКА, конечно, команда быстрая, летучая, очень воздушная, и Тедеев прекрасно понимает, как против этого ЦСКА играть. Вопрос реализации плана. Если «Акрон» не позволит ЦСКА разбежаться, то у него неплохие шансы зацепиться за какие-то очки в Москве. А так, ЦСКА, конечно же, сильнее, ЦСКА мощнее, плюс предельно команда мотивирована после поражения от «Локомотива».

Но я думаю, что «Акрон» упрётся и создаст проблемы армейцам, не позволив тем много забить в этом матче. Мой прогноз на матч — «тотал меньше 3» за 1,90», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

Материалы по теме
Экспресс на Кубок России: ЦСКА после дерби и шумиха вокруг «Спартака»
Экспресс на Кубок России: ЦСКА после дерби и шумиха вокруг «Спартака»
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android