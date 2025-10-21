ЦСКА — «Акрон»: прогноз Михаила Моссаковского на матч Кубка России 21 октября

Комментатор Михаил Моссаковский дал прогноз на матч ЦСКА — «Акрон».

Ставка: ТБ 9.5 удара в створ за 2.00.

«Понятно, что приоритеты у обеих команд будут отданы чемпионату. «Акрон» находится в опасной зоне — всего одно очко преимущества от стыков. Главной для команды Заура Тедеева станет встреча с «Локомотивом». ЦСКА свой матч с железнодорожниками уже сыграл и теперь станет стремиться к реабилитации. Думаю, именно это настроение будет определяющим в домашней игре с «Акроном». Команда наверняка постарается сыграть в атаку, хотя ожидаются большая ротация и появление игроков, которые ещё не до конца адаптированы. Это может привести к ошибкам с обеих сторон.

У «Акрона» в Кубке мы уже видели молодёжь — в матче с «Локомотивом» на поле вышли три игрока 2006 года рождения и один – 2007-го. Вероятно, и сейчас ставка будет сделана на молодых. Это, в свою очередь, может спровоцировать результативные ошибки или по крайней мере привести к большому количеству опасных моментов. Думаю, что игра получится немного бесшабашной. Не факт, что она будет «верховой» по голам, но по количеству попыток, дальних ударов и входов в штрафную — шансы на «верх» по ударам в створ есть. Для примера: в кубковом матче между ЦСКА и «Балтикой» было много ударов в створ, и большинство — по воротам армейцев.

Сейчас, с учётом ротации и неидеального состояния, ЦСКА, вероятно, также позволит «Акрону» немало атак, но и сам будет много бить. У обеих команд главные матчи — в чемпионате, у ЦСКА — игра с «Крыльями Советов», а у «Акрона» — с «Локомотивом». Здесь же команды смогут выдохнуть, но без расслабленности: для армейцев — это возможность реабилитироваться после неудачи в дерби. Всё это, скорее всего, приведёт к большому количеству ударов в створ с обеих сторон», — приводит слова Моссаковского «Ставка ТВ».