Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

ЦСКА — «Акрон»: прогноз Семёна Зигаева на матч 6-го тура Кубка России

ЦСКА — «Акрон»: прогноз Семёна Зигаева на матч 6-го тура Кубка России
Аудио-версия:
Комментарии

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Кубка России ЦСКА — «Акрон».

Ставка: победа ЦСКА и ТБ 2.5 за 1.85.

Fonbet Кубок России . Группа D. 6-й тур
21 октября 2025, вторник. 20:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Акрон
Тольятти
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Московские армейцы в прошедшем туре проиграли и не просто уступили в счёте, а были разгромлены, чего с ними давненько не случалось. Команда Фабио Челестини играла в гостях против «Локомотива» и проиграла 0:3, хотя могла и сама забить, но могла и крупнее уступить. Из-за этого лидерство армейцы в РПЛ упустили, а теперь предстоит в последнем туре группового этапа Кубка России всё с тем же «Локо» красно-синим заочно оспорить первую строчку в квартете.

«Акрон» в минувшем туре чемпионата России прервал затяжную серию матчей без побед, всего их набралось аж девять подряд в РПЛ. В минувшие выходные команда Тедеева ездила в Нижний Новгород и, несмотря на массу моментов у хозяев, смогла победить. Отличился вышедший на замену Стефан Лончар. Это позволило «Акрону» покинуть опасную зону, и теперь впереди им предстоит заочная борьба в Кубке России с «Балтикой» за выход в Путь регионов.

Армейцам, чтобы гарантировать себе первую строчку в группе, надо просто одержать победу в основное время, к этому моменту они уже будут знать результат противоположной группы и своего потенциального соперника. «Акрону», чтобы продолжить выступление в Кубке России, обязательно надо набирать очки и больше, чем наберёт «Балтика» в четверг. Дома перед своими фанатами армейцы наверняка захотят чуть исправиться за неудачу в игре с «Локомотивом», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».

Материалы по теме
Экспресс на Кубок России: ЦСКА после дерби и шумиха вокруг «Спартака»
Экспресс на Кубок России: ЦСКА после дерби и шумиха вокруг «Спартака»
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android