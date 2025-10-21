ЦСКА — «Акрон»: прогноз Семёна Зигаева на матч 6-го тура Кубка России

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Кубка России ЦСКА — «Акрон».

Ставка: победа ЦСКА и ТБ 2.5 за 1.85.

«Московские армейцы в прошедшем туре проиграли и не просто уступили в счёте, а были разгромлены, чего с ними давненько не случалось. Команда Фабио Челестини играла в гостях против «Локомотива» и проиграла 0:3, хотя могла и сама забить, но могла и крупнее уступить. Из-за этого лидерство армейцы в РПЛ упустили, а теперь предстоит в последнем туре группового этапа Кубка России всё с тем же «Локо» красно-синим заочно оспорить первую строчку в квартете.

«Акрон» в минувшем туре чемпионата России прервал затяжную серию матчей без побед, всего их набралось аж девять подряд в РПЛ. В минувшие выходные команда Тедеева ездила в Нижний Новгород и, несмотря на массу моментов у хозяев, смогла победить. Отличился вышедший на замену Стефан Лончар. Это позволило «Акрону» покинуть опасную зону, и теперь впереди им предстоит заочная борьба в Кубке России с «Балтикой» за выход в Путь регионов.

Армейцам, чтобы гарантировать себе первую строчку в группе, надо просто одержать победу в основное время, к этому моменту они уже будут знать результат противоположной группы и своего потенциального соперника. «Акрону», чтобы продолжить выступление в Кубке России, обязательно надо набирать очки и больше, чем наберёт «Балтика» в четверг. Дома перед своими фанатами армейцы наверняка захотят чуть исправиться за неудачу в игре с «Локомотивом», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».