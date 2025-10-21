Скидки
«Арсенал» — «Атлетико»: прогноз Романа Гутцайта на матч Лиги чемпионов

Аудио-версия:
Комментарии

Комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Арсенал» — «Атлетико».

Ставка: ТМ 2.5 за 1.89.

Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
21 октября 2025, вторник. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Не начался
Атлетико М
Мадрид, Испания
«Английский гранд против испанского. «Арсенал» впечатляет в новом сезоне своей надёжной игрой в обороне. Уникальная деталь — в двух последних матчах АПЛ команда Микеля Артеты не допустила ни одного удара в створ ворот. У «Фулхэма» и «Вест Хэма» не было ни единого шанса отличиться. Вообще, на старте сезона «Арсенал» пропустил всего три мяча. В Лиге чемпионов лондонцы идут уверенно — 2:0 с Бильбао на выезде и 2:0 с «Олимпиакосом» дома.

Очень организованная команда Артеты принимает «Атлетико», который в двух последних турах Ла Лиги забивал ровно по одному мячу: 1:1 на выезде с «Сельтой» и 1:0 дома с «Осасуной». При Диего Симеоне позиционная атака так и не стала сильной стороной мадридцев — «Атлетико» по-прежнему сильно зависит от формы своих лидеров. Есть вдохновение у Хулиана Альвареса — есть результат. Жжёт Льоренте — команда забивает.

Но против очень организованного «Арсенала» «Атлетико» будет крайне сложно создать много моментов. В контратаках «канониры» тоже практически не допускают опасностей. Фаз, когда мадридцы будут большими силами на чужой половине, будет немного. Да и «Арсеналу» не нужно особо раскрываться и куражиться. Никто в этом сезоне ещё не забивал лондонцам два мяча за игру. Здесь нас ждёт низовой матч с минимальным количеством голов», — приводит слова Гутцайта «Ставка ТВ».

