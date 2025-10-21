Скидки
«Арсенал» — «Атлетико»: ставка Алексея Гасилина на матч Лиги чемпионов в Лондоне

Известный в прошлом футболист Алексей Гасилин дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Арсенал» — «Атлетико».

Ставка: ТБ 2.5 за 1.94.

Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
21 октября 2025, вторник. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Не начался
Атлетико М
Мадрид, Испания
«У «Арсенала» сейчас шикарная серия из пяти побед — много голов, много моментов. «Атлетико» тоже на ходу: команда Симеоне забивала абсолютно во всех матчах этого сезона, да и в прошлом туре ЛЧ разгромила «Айнтрахт» 5:1. Оба клуба хороши и готовы показывать классный футбол.

«Арсенал», скорее всего, заберёт три очка, но «Атлетико» без боя точно не сдастся, на контратаках обязательно найдёт моменты для взятия ворот. Жду хороший качественный футбол от обоих коллективов, который подарит нам несколько забитых мячей», — приводит слова Гасилина «Ставка ТВ».

