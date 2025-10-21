«Барселона» — «Олимпиакос»: прогноз Константина Генича на матч 3-го тура Лиги чемпионов

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Барселона» — «Олимпиакос».

Ставка: сухая победа «Барселоны» за 1.96.

«3-й тур Лиги чемпионов. И отправляемся в столицу Каталонии. Там «Барселона» будет принимать «Олимпиакос». «Барселона» пока не лучшим образом выступает в этой Лиге чемпионов. Да, победа над «Ньюкаслом» на выезде с дублем Рашфорда — это круто, но вот дома проиграли после этого «ПСЖ», и проиграли, надо сказать, по делу.

Сейчас «Барселона» будет принимать «Олимпиакос». «Барса» помучилась с «Жироной» в последнем туре чемпионата Испании, забила только в компенсированное время благодаря Араухо, выиграла 2:1.

«Олимпиакос» в этой Лиге чемпионов пока без забитых мячей: 0:0 с «Пафосом», а также проиграли «Арсеналу» 0:2 вообще без каких-либо шансов.

Если «Барселона» будет играть в обороне так, как она играла против «Жироны», то «Олимпиакос» вполне может расчехлиться и свой первый гол в этом турнире забить. Но я думаю, что у «Барсы» сейчас нет проблем в обороне в плане кадровых историй. Если сконцентрированнее, внимательнее «Барселона» сыграет в защите, то «Олимпиакос» точно не забьёт.

У «Барсы» есть проблемы в атаке. Пока не в оптимальных кондициях Ламин Ямаль. Понятно, что травмирован Рафинья, травмирован Левандовски. Но есть Ферран, есть Педри. Они могут что-то придумать. Тот же Френки де Йонг поможет. Плюс «Барса» играет дома. И никто не поймёт, если она очки в домашнем матче с таким соперником потеряет.

Я сильно сомневаюсь, что «Олимпиакос» забьёт. Да, «Олимпиакос» тренирует специалист, хорошо знакомый с «Барселоной», это Хосе Луис Мендилибар. Он знает, как играть против этой «Барсы» Ханси Флика, но знать — не значит исполнить на футбольном поле.

Я думаю, что «Барселона» выиграет и не пропустит. «Барселоне» надо правильно играть в защите, чтобы не пропускать глупые мячи, как с «Жироной» или с «Овьедо», да и другими командами. «Барселона» выиграет и не пропустит» за 1.96», — приводит слова Генича «РБ Спорт».