«Вильярреал» — «Манчестер Сити»: прогноз Константина Генича на игру Лиги чемпионов

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Вильярреал» — «Манчестер Сити».

Ставка: победа «Манчестер Сити» за 1.75.

«Вильярреал» сыграет домашний матч против «Манчестер Сити». У «Сити» четыре очка после двух туров: победа над «Наполи» (2:0) и незапланированная ничья с «Монако» на выезде (2:2), это потеря очков для Пепа Гвардиолы и его команды. Но «Вильярреал» — это хороший шанс очковый багаж пополнить, как бы ни был хорош «Вильярреал» Марселино Гарсии Тораля.

«Вильярреал» сыграл с «Ювентусом» 2:2, а также со счётом 0:1 уступил «Тоттенхэму» на выезде, пропустив в самом начале. В прошлом туре чемпионата Испании «Вильярреал» с «Бетисом», вёл 2:0, но преимущество упустил и сыграл 2:2. Очень легко «Вильярреал» дает забивать в нынешнем сезоне своим соперникам. А учитывая форму Холанда, учитывая вообще, как выглядит сейчас «Манчестер Сити», я думаю, что команда Гвардиолы — явный фаворит. Плюс «Вильярреал» исторически не очень здорово с англичанами играет дома. В последних матчах регулярно уступает. И «Сити» как-то уже играл на этом стадионе, однако уже очень давно, и победил 3:0.

Я думаю, что и сейчас «Сити» просто сильнее, чем «Вильярреал», как бы он ни был хорош в атаке. «Сити» своё возьмёт. Мой прогноз на встречу — победа английского клуба за 1.75», — приводит слова Генича «РБ Спорт».