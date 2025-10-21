Скидки
«Вильярреал» — «Манчестер Сити»: прогноз Егора Титова на игру общего этапа Лиги чемпионов

Аудио-версия:
Комментарии

Известный в прошлом футболист Егор Титов дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Вильярреал» — «Манчестер Сити».

Ставка: ТБ 3 за 1.93.

Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
21 октября 2025, вторник. 22:00 МСК
Вильярреал
Вильярреал, Испания
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
«Матч, который я вижу очень ярким, результативным. «Вильярреал» — команда очень интересная, с сильными исполнителями, которые умеют атаковать и позиционно, и великолепно бегут в контратаки. Никому с ними не бывает просто, недаром идут в лидирующей группе в Испании. Календарь у них не подарок в Лиге чемпионов. Уступили минимально в Лондоне «Тоттенхэму», потом 2:2 дома с «Ювентусом», а теперь «Сити».

Но дома «Вильярреал» никого не боится и может ввязаться в открытую игру. «Ман Сити» в прошлом туре играл с похожей по стилю командой, я про «Монако», а выиграть не сумел (2:2). Вообще, в гостях пока команда Гвардиолы не так убедительна. Нет той уверенности, как у «золотого» состава. Сейчас всё-таки много изменений, новички приживаются.

Здесь выиграет тот, у кого будет лучше реализация. Но я не сомневаюсь, что голов будет много. Ставлю на «тотал больше 3». Легко могут и ещё раз 2:2 устроить. «Вильярреал» так сыграл и в последнем туре в Испании, пропустив от «Бетиса» в концовке», — приводит слова Титова «РБ Спорт».

