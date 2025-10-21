«Байер» — «ПСЖ»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов в Леверкузене

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Байер» — «ПСЖ».

Ставка: победа «ПСЖ» за 1,65.

«Очень любопытный матч пройдет в Леверкузене, где «Байер», давненько в чемпионате не проигрывавший и уже сменивший тренера, примет «ПСЖ». «Байер» в прошлом туре чемпионата Германии вместе с «Майнцем» наколотили 7 мячей на двоих, и «Байер» выиграл 4:3.

«Байер» пока идет без побед в этой Лиге чемпионов — 2 ничейных результата. Была выездная ничья с «Копенгагеном», где спаслись, проигрывая в концовке, благодаря Гримальдо и его прекрасному штрафному. Также была домашняя ничья с ПСВ, где вполне Леверкузен мог и проиграть.

Сейчас «Байер» играет с победителем Лиги чемпионов. Понятно, что у «ПСЖ» есть кадровые проблемы, особенно это касается группы атаки. Жоау Невеш и Фабиан Руис сейчас восстанавливаются после травм, под вопросом участие Маркиньоса и Дембеле в этой встрече. Но есть Барколя, Дуэ, Кварацхелия, Ли Кан Ин, Витинья, Заир-Эмери. В общем, очень крутая и длинная скамейка у Парижа.

Сразу после матчей сборных, конечно, собраться на игру со «Страсбургом» парижанам было непросто. Там проигрывали 1:3, но в итоге свели матч к ничейному результату — 3:3. В общем, тоже весело сыграли, как и «Байер» в предыдущем туре чемпионата Германии.

Здесь, может быть, такого количества голов ждать не стоит, но «ПСЖ» просто сейчас посильнее, чем леверкузенский «Байер», и должен это в игре продемонстрировать, доказать. Париж идёт без потерь. Если уж обыграли «Барселону» на выезде, почему бы не обыграть ещё и леверкузенский «Байер»?!», — приводит слова Генича «РБ Спорт».