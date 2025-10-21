«Сибирь» — «Металлург»: прогноз Владимира Гучека на матч КХЛ

Комментатор Владимир Гучек дал прогноз на матч КХЛ «Сибирь» — «Металлург».

Ставка: победа «Металлурга» и ТБ 4.5 за 2.08.

«Магнитогорцы после обидного поражения от «Авангарда» на домашней площадке забросили в двух матчах 15 (!) шайб. Поразительный результат, будто Андрей Разин как-то по-особенному заводил свою команду. Возможно, ей и не нужна дополнительная мотивация, просто состав у «Металлурга» в рамках КХЛ собран по-настоящему топовый. На бумаге уральцы выглядят куда предпочтительнее новосибирцев, у которых и состав, откровенно говоря, послабее, и результаты не такие уверенные.

«Сибирь» после увольнения Епанчинцева так же нестабильна, какой она и была при предыдущем главном тренере. Да, за последние пять матчей трижды новосибирцы выиграли, но соперники были совсем не из списка фаворитов сезона. А как только «Сибирь» встретилась с «Ак Барсом», так сразу уступила 1:4. Кажется, что пока новосибирцы крайне редко смогут противопоставлять своим оппонентам что-то действенное.

Прогнозирую, что «Металлург» уверенно заберёт этот матч и продолжит побеждать. Подопечные Разина вряд ли забросят девять раз за встречу, но точно это сделают в большем количестве случаев, чем сибиряки. Так что успех «Металлурга» предсказуем», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».