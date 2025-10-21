«Спартак» — «Шанхайские драконы»: прогноз Романа Габдрафикова на игру КХЛ

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч КХЛ «Спартак» — «Шанхайские драконы».

Ставка: «Шанхай» не проиграет и ТБ 4.5 за 2.75.

«Команда Алексея Жамнова постепенно обретает некую стабильность. В последних семи матчах москвичи одержали пять побед, демонстрируя при этом разнообразный и атакующий хоккей. «Спартак» продолжает оставаться результативной командой — 49 заброшенных шайб с начала сезона говорят сами за себя. Особо стоит отметить форвардов, которые действуют блестяще: Адам Ружичка уже набрал 15 очков, а Никита Коростелёв и Павел Порядин по 13. Пока что это великолепное трио, которое способно решать исходы матчей. Тем не менее, сам Жамнов на пресс-конференциях часто критикует команду даже после побед, отмечая недостаток стабильности и концентрации в отдельных эпизодах. Кажется, что «Спартак» всё ещё находится в стадии выстраивания идеальной структуры игры, но при этом способен выдавать зрелищные поединки с любым соперником.

Коллектив Жерара Галлана выглядит чрезвычайно сбалансированным и уверенным. Команда уже успела провести две трёхматчевые серии побед и уверенно держится в верхней части таблицы Западной конференции. В последних семи матчах у «Шанхая» пять побед — над московским «Динамо» и дважды над минским, «Трактором» и тем же самым «Спартаком». Слаженно работает оборона, надёжно действует вратарская бригада Кареев–Рыбар, а менеджмент продолжает усиливать состав: в команду пришли Кевин Лабанк и Бен Харпур, отыгравший более 200 матчей в НХЛ. «Драконы» становятся всё более опасной силой, способной обыграть любого.

Чего я жду от матча? Обе команды действуют с акцентом на атаку и обладают солидным подбором форвардов. Их очные встречи в этом сезоне подтверждают непредсказуемость и открытый характер противостояния: сначала «Шанхай» победил москвичей со счетом 3:1, а затем «Спартак» взял реванш 3:0. В этом матче нас, скорее всего, ждет красивая и быстрая игра с большим количеством бросков и моментов. У обеих команд есть кому забивать, а значит скучно точно не будет», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».