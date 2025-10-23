Названы шансы «Астон Виллы» продлить серию побед в Лиге Европы

23 октября 2025 года в матче 3-го тура общего этапа Лиги Европы сыграют «Гоу Эхед Иглс» и «Астон Вилла». Встреча состоится на стадионе «Де Аделарсхорст» в Девентере (Нидерланды). Начало — в 19:45 мск.

Английский клуб стартовал в турнире с двух побед.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение английскому клубу. Поставить на победу «Астон Виллы» можно с коэффициентом 1.55, а шансы «Гоу Эхед Иглс» оценили в 5.90. Ничья идёт с коэффициентом 4.60.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.55, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.40.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.65. Наиболее вероятный счёт — 2:1 в пользу клуба из Бирмингема за 8.50.