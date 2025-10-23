«Гоу Эхед Иглс» — «Астон Вилла»: прогноз на матч в Нидерландах

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков подготовил прогноз на игру Лиги Европы «Гоу Эхед Иглс» — «Астон Вилла».

Ставка: «Астон Вилла» победит + тотал больше 2.5 гола за 2.07.

Все опасения по поводу «Астон Виллы» и возможной отставки Унаи Эмери быстро улетучились. После затяжной безвыигрышной серии команда одержала пять побед подряд. В Лиге Европы выиграла у «Болоньи» (1:0) и «Фейеноорда» (2:0), а в АПЛ — у «Фулхэма» (3:1), «Бёрнли» (2:1) и «Тоттенхэма» (2:1).

В таблице чемпионата Нидерландов «Гоу Эхед Иглс» находится на 12-й строчке, в трёх очках от зоны вылета. В девяти матчах одержал лишь две победы, а в последней встрече уступил ПСВ (1:2). Вновь забил Милан Смит, но был заменён практически сразу после гола. Поэтому даже на домашнем стадионе команда будет испытывать огромные трудности.

Нехватка качественных замен и вариантов для ротации, а также отсутствие опыта, сыграют ключевую роль. «Астон Вилла» сможет продлить победную серию ещё на один матч. Предлагаем поставить на то, что клуб из Бирмингема выиграет, через тотал больше 2.5 мяча. Рассчитываем, что 22-летний Смит вновь проявит себя и забьёт хотя бы гол, чтобы смягчить горечь от поражения и обратить на себя внимание, но этого будет мало.