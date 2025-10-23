Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Гоу Эхед Иглс» — «Астон Вилла»: прогноз на матч в Нидерландах

«Гоу Эхед Иглс» — «Астон Вилла»: прогноз на матч в Нидерландах
Аудио-версия:
Комментарии

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков подготовил прогноз на игру Лиги Европы «Гоу Эхед Иглс» — «Астон Вилла».

Ставка: «Астон Вилла» победит + тотал больше 2.5 гола за 2.07.

Материалы по теме
Лёгкий успех Аспиналла, трудная задача для Волкова. Чего ждать от UFC 321
Лёгкий успех Аспиналла, трудная задача для Волкова. Чего ждать от UFC 321

Все опасения по поводу «Астон Виллы» и возможной отставки Унаи Эмери быстро улетучились. После затяжной безвыигрышной серии команда одержала пять побед подряд. В Лиге Европы выиграла у «Болоньи» (1:0) и «Фейеноорда» (2:0), а в АПЛ — у «Фулхэма» (3:1), «Бёрнли» (2:1) и «Тоттенхэма» (2:1).

В таблице чемпионата Нидерландов «Гоу Эхед Иглс» находится на 12-й строчке, в трёх очках от зоны вылета. В девяти матчах одержал лишь две победы, а в последней встрече уступил ПСВ (1:2). Вновь забил Милан Смит, но был заменён практически сразу после гола. Поэтому даже на домашнем стадионе команда будет испытывать огромные трудности.

Нехватка качественных замен и вариантов для ротации, а также отсутствие опыта, сыграют ключевую роль. «Астон Вилла» сможет продлить победную серию ещё на один матч. Предлагаем поставить на то, что клуб из Бирмингема выиграет, через тотал больше 2.5 мяча. Рассчитываем, что 22-летний Смит вновь проявит себя и забьёт хотя бы гол, чтобы смягчить горечь от поражения и обратить на себя внимание, но этого будет мало.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android