«Ноттингем Форест» — «Порту»: прогноз на матч Лиги Европы

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков подготовил прогноз на игру Лиги Европы «Ноттингем Форест» — «Порту».

Ставка: «Порту» победит за 2.80.

Не так планировал начинать новый сезон «Ноттингем Форест». Сначала был отправлен в отставку Нуну Эшпириту Санту, а теперь и Ангелос Постекоглу. Под руководством Постекоглу клуб из Ноттингема не одержал ни одной победы, потерпев шесть поражений. К предстоящему матчу он подходит с серией из четырёх проигранных встреч. После двух туров Лиги Европы в активе лишь одно очко.

Взломать оборону «Порту» так же, как и «Бетиса» с «Мидтьюлланном», вряд ли получится. Под руководством Франческо Фариоли команда выглядит очень сбалансированной. Она не знает, что такое поражения в этом сезоне, и всего лишь один раз сыграла вничью — с «Бенфикой» (0:0). Все остальные встречи во всех турнирах заканчивались победами.

В том числе в Лиге Европы. Клуб из Порту выиграл у «Ред Булл Зальцбург» (1:0) и «Црвены Звезды» (2:1). Встреча с сербской командой стала лишь второй в этом сезоне, в которой был пропущен гол. Восемь побед всухую одержали подопечные Франческо Фариоли. Голкипер Диогу Кошта – большой талантище, однако защита редко позволяет бить по его воротам.

Скорее всего, у «Ноттингем Форест» в нынешнем состоянии и в ожидании ещё одного тренера не получится испортить статистику «Порту». Возможно, скоро кто-нибудь прервёт сказку Франческо Фариоли, но точно не клуб, находящийся в кризисном состоянии. Ставим на победу гостей из Португалии с их реактивной и молодой атакой, надёжной защитой и внимательным голкипером.