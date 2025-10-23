«Ноттингем Форест» — «Порту»: определён самый вероятный счёт

23 октября 2025 года в матче 3-го тура общего этапа Лиги Европы сыграют «Ноттингем Форест» и «Порту». Встреча состоится на стадионе «Сити Граунд» в Ноттингеме (Англия). Начало — в 22:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают едва заметное предпочтение английскому клубу. Поставить на победу «Ноттингем Форест» можно с коэффициентом 2.53, а шансы «Порту» оценили в 2.85.

При этом ничья идёт с коэффициентом 3.45.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.80, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.00.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.65. Наиболее вероятный счёт — 1:1 за 7.00.