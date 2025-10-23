Стали известны шансы «Краснодара» победить «Сочи» в Кубке России

Матч 6-го тура группового этапа Кубка России (Путь РПЛ) «Краснодар» — «Сочи» состоится 23 октября в Краснодаре. Стартовый свисток раздастся в 20:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Краснодара» предлагается с коэффициентом 1.33, что приблизительно составляет 74% вероятности.

Ничья по итогам двух таймов идёт за 5.25, а победа «Сочи» оценивается в 9.90.

Вместе с тем аналитики ждут результативный футбол. Тотал меньше 2.5 гола доступен с коэффициентом 2.15, а тотал больше 2.5 гола — с коэффициентом 1.75.

Если обе команды забьют, сыграет коэффициент 2.08.