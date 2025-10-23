«Краснодар» — «Сочи»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов подготовил прогноз на матч Кубка России «Краснодар» — «Сочи».

Ставка: «Краснодар» победит в первом тайме за 1.80.

У «Краснодара» есть кое-какие кадровые вопросы. Например, травма Тормены. Это сокращает варианты в центре обороны. Но структура с Жубалом или Стежко и подстраховкой Аугусто нивелирует риски. Впереди же привычно решают Кордоба и Перрен, к которым добавляется трудолюбие Батчи. У «Сочи» долгосрочно вне игры Мелёшин — минус глубина на позиции «девятки».

Сильная сторона гостей — стандартные положения и переходы в контратаку через Сааведру, плюс индивидуальные всплески Игнатова. Но под прессингом сочинцы часто теряют мяч, а краснодарцы как раз хороши на подборах. Если «Сочи» не переживёт стартовый натиск и не снизит темп через фолы и паузы, игра уйдёт в одни ворота по xG и моментам.

Прогнозируем, что «Краснодар» победит в любом случае, потому что лучше готов в тактическом плане, качественнее в реализации и стабильнее на своей трети даже без Тормены. Ожидаем сценарий с голом хозяев до перерыва и контролем игры после. Оптимальной видится ставка — П1 в первом тайме. В итоге команда Мурада Мусаева выиграет группу B.