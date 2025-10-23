Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Балтика» — «Локомотив»: букмекеры оценили шансы в Кубке России

«Балтика» — «Локомотив»: букмекеры оценили шансы в Кубке России
Аудио-версия:
Комментарии

Матч 23 октября на «Ростех Арене» в Калининграде закроет программу 6-го тура группы D в Кубке России. «Балтика» принимает лидирующий в РПЛ «Локомотив». У железнодорожников в кубковой группе 10 очков, у балтийцев — пять. Стартовый свисток — в 21:00 мск.

Материалы по теме
«Балтика» — «Локомотив»: без мотивации, но с голами
«Балтика» — «Локомотив»: без мотивации, но с голами

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Балтики» в основное время предлагается с коэффициентом 2.47, что приблизительно составляет 40% вероятности.

Ничья идёт за 3.43, а победа «Локомотива» по итогам 90 минут оценивается в 2.87.

Вместе с тем аналитики не ждут результативный футбол. Тотал меньше 2.5 гола доступен с коэффициентом 1.79, а тотал больше 2.5 гола — с коэффициентом 2.03.

Если обе команды забьют, сыграет коэффициент 1.80. Наиболее вероятным представляется счёт 1:1 (7.00).

Материалы по теме
Лёгкий успех Аспиналла, трудная задача для Волкова. Чего ждать от UFC 321
Лёгкий успех Аспиналла, трудная задача для Волкова. Чего ждать от UFC 321
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android