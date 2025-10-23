«Балтика» — «Локомотив»: букмекеры оценили шансы в Кубке России

Матч 23 октября на «Ростех Арене» в Калининграде закроет программу 6-го тура группы D в Кубке России. «Балтика» принимает лидирующий в РПЛ «Локомотив». У железнодорожников в кубковой группе 10 очков, у балтийцев — пять. Стартовый свисток — в 21:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Балтики» в основное время предлагается с коэффициентом 2.47, что приблизительно составляет 40% вероятности.

Ничья идёт за 3.43, а победа «Локомотива» по итогам 90 минут оценивается в 2.87.

Вместе с тем аналитики не ждут результативный футбол. Тотал меньше 2.5 гола доступен с коэффициентом 1.79, а тотал больше 2.5 гола — с коэффициентом 2.03.

Если обе команды забьют, сыграет коэффициент 1.80. Наиболее вероятным представляется счёт 1:1 (7.00).