«Балтика» — «Локомотив»: прогноз на матч в Калининграде

«Балтика» — «Локомотив»: прогноз на матч в Калининграде
Комментарии

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч Кубка России «Балтика» — «Локомотив».

Ставка: обе забьют за 1.80.

Вполне возможно, что «Локомотив» перетасует состав и даст отдохнуть лидерам после дерби. В Кубке России железнодорожники точно уже выйдут в следующий раунд и не опустятся ниже второго места. Тратить лишнюю энергию не имеет смысла. Тем более логично будет готовиться к выезду в следующем туре РПЛ. А вот у «Балтики» есть мотивация, чтобы опередить «Акрон» в группе B. Поэтому надо играть на победу.

Хозяева попытаются ускорять игру через фланги. А именно через связку Йенне — Хиль. Кроме того, давить после подборов. «Локомотив» даже вторым составом ответит высоким отбором и выходом в свободные зоны. И не обязательно через Батракова или Воробьёва, ведь в запасе ещё множество интересных футболистов.

Ключ к интриге — первый гол. Если «Балтика» заберёт стартовый отрезок и зацепится за свой темп, москвичам придётся раскрыться больше обычного. Так и на гол запросто наиграть можно. Но ресурсы «Локомотива» после дерби с ЦСКА выглядят солиднее. Да и ротация в атаке позволяет держать темп до конца встречи.

Прогнозировать, что «Локомотив» или «Балтика» выиграют в основное время, не станем. Сейчас выгоднее по структуре и скамейке смотрятся гости, но хозяев точно не стоит недооценивать. Лучше будем ожидать голы в обе стороны. Такое уже было в нынешнем сезоне: в 5-м туре Российской Премьер-Лиги соперники встречались в Калининграде и сыграли вничью 1:1. Вообще не исключаем повторения сюжета.

