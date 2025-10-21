OLIMPBET и СКА стали партнёрами

erid: 2Ranynbm8Zf

Фото: БК OLIMPBET

OLIMPBET снова громко заявляет о себе в мире спорта. Новым партнёром букмекера стал СКА – один из самых ярких и узнаваемых клубов Континентальной хоккейной лиги.

Букмекерская компания подписала с петербуржцами контракт на три года. Логотип OLIMPBET появится на игровой форме хоккеистов: шлемах и рукавах джерси — бренд будет заметен в каждом эпизоде и каждой атаке.

СКА – это характер, амбиции и традиции. Дважды обладатель Кубка Гагарина продолжает писать свою историю – теперь вместе с OLIMPBET.

Армейцы Петербурга стали девятым хоккейным клубом в числе партнёров букмекера. Девятый, но далеко не последний. OLIMPBET не просто поддерживает хоккей, он дышит им. И с каждым сезоном только набирает обороты.

Константин Гусев, директор по развитию OLIMPBET:

«Мы рады, что к нашей хоккейной семье присоединился СКА — клуб с мощной историей и характером победителя. Впереди нас ждёт много драйва, эмоций и больших событий. Мы продолжаем доказывать, что хоккей — часть ДНК OLIMPBET.

А всем болельщикам хочу напомнить: уже идёт наша масштабная акция «ШАЙБОЖОР» – делайте ставки, поддерживайте любимые команды, собирайте шайбы и гоните за суперпризом. В ноябре кто-то из вас заберёт мощный мотовездеход. Может, это будете вы?».

Клуб СКА:

«Рады началу совместной работы с компанией с таким же уровнем амбиций, как у СКА. OLIMPBET поддерживает не только клубы, но и целые лиги на протяжении многих лет, и наши совместные планы идут дальше чисто маркетинговых активностей – надеемся, что получится реализовать и инфраструктурные проекты.

Уверены, что партнёрство будет плодотворным и у нас получится порадовать болельщиков яркими и интересными совместными акциями совсем скоро. Не сомневаемся, что СКА и OLIMPBET вместе достигнут самых высоких целей!»

OLIMPBET делает спорт ближе, эмоции — ярче, а хоккей — ещё интереснее. СКА и OLIMPBET — партнёрство с характером победителей.

18+ РЕКЛАМА РЕКЛАМОДАТЕЛЬ ООО «БК «ОЛИМП», ОГРН 127A700462, WWW.OLIMP.BET

ИНН 7726705980