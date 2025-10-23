«Рома» — «Виктория Пльзень»: букмекеры определили самый вероятный счёт

23 октября 2025 года в матче 3-го тура общего этапа Лиги Европы сыграют «Рома» и «Виктория Пльзень». Встреча состоится на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). Начало — в 22:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах склоняются в пользу римского клуба. Поставить на победу «Ромы» можно с коэффициентом 1.40, а шансы «Виктории Пльзень» оценили в 7.90. Ничья идёт с коэффициентом 5.40.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.58, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.35.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.83. Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу клуба из Рима за 7.50.