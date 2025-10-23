Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Рома» — «Виктория Пльзень»: прогноз на игру в Италии

«Рома» — «Виктория Пльзень»: прогноз на игру в Италии
Аудио-версия:
Комментарии

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков представил прогноз на матч 3-го тура общего этапа Лиги Европы «Рома» — «Виктория Пльзень».

Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 2.35.

Материалы по теме
Лёгкий успех Аспиналла, трудная задача для Волкова. Чего ждать от UFC 321
Лёгкий успех Аспиналла, трудная задача для Волкова. Чего ждать от UFC 321

В целом работой Джан Пьеро Гасперини в «Роме» руководство и болельщики довольны. Шесть побед в девяти матчах во всех турнирах — это хороший результат для тренера, который ещё не окончательно адаптировался. Вот только футбол команды стал менее открытым. Любимый счёт — 1:0.

«Виктория Пльзень» подготовилась к большим переменам после назначения нового тренера. Им стал Мартин Хиски, для которого назначение стало переходом на абсолютно другой уровень. Поэтому вдвойне интересно, что покажет тренер без необходимого опыта в Лиге Европы. Дебют он отпраздновал победой в матче с «Богемианс 1905» (1:0).

В Лиге Европы у «Виктории Пльзень» четыре очка в копилке. Дуэт Матея Выдры и Рафиу Дуросинми — главный двигатель всех атак. Они забили по семь мячей во всех турнирах. Но есть вероятность, что нигериец пропустит встречу с «Ромой» из-за повреждения, которое получил в прошлом матче.

Предлагаем взять ставку на то, что сыграет тотал меньше 2.5 мяча. Римляне точно не будут экспериментировать в такой важной встрече и сохранят свой стиль, который обрели с Гасперини. «Виктория Пльзень» может больно уколоть, но играет на выезде. Новый тренер и возможное отсутствие Дуросинми, которого привык чувствовать рядом Выдра, могут привести к осторожному футболу.

Материалы по теме
«Ставки — это уже не только спорт». Интервью с CEO PARI Русланом Медведем
Эксклюзив
«Ставки — это уже не только спорт». Интервью с CEO PARI Русланом Медведем
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android