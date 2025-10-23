«Рома» — «Виктория Пльзень»: прогноз на игру в Италии

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков представил прогноз на матч 3-го тура общего этапа Лиги Европы «Рома» — «Виктория Пльзень».

Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 2.35.

В целом работой Джан Пьеро Гасперини в «Роме» руководство и болельщики довольны. Шесть побед в девяти матчах во всех турнирах — это хороший результат для тренера, который ещё не окончательно адаптировался. Вот только футбол команды стал менее открытым. Любимый счёт — 1:0.

«Виктория Пльзень» подготовилась к большим переменам после назначения нового тренера. Им стал Мартин Хиски, для которого назначение стало переходом на абсолютно другой уровень. Поэтому вдвойне интересно, что покажет тренер без необходимого опыта в Лиге Европы. Дебют он отпраздновал победой в матче с «Богемианс 1905» (1:0).

В Лиге Европы у «Виктории Пльзень» четыре очка в копилке. Дуэт Матея Выдры и Рафиу Дуросинми — главный двигатель всех атак. Они забили по семь мячей во всех турнирах. Но есть вероятность, что нигериец пропустит встречу с «Ромой» из-за повреждения, которое получил в прошлом матче.

Предлагаем взять ставку на то, что сыграет тотал меньше 2.5 мяча. Римляне точно не будут экспериментировать в такой важной встрече и сохранят свой стиль, который обрели с Гасперини. «Виктория Пльзень» может больно уколоть, но играет на выезде. Новый тренер и возможное отсутствие Дуросинми, которого привык чувствовать рядом Выдра, могут привести к осторожному футболу.