«Рубин» — «Ахмат»: прогноз Дмитрия Губерниева на матч Кубка России

Телеведущий Дмитрий Губерниев дал прогноз на матч Кубка России «Рубин» – «Ахмат».

Ставка: победа «Рубина» за 2.50.

«Рубин» и «Ахмат» уже обменялись победами в этом сезоне — летом казанцы выиграли в Грозном 2:0, а в августе грозненцы взяли реванш в Кубке с тем же счётом. В Казани атмосфера будет совсем иной. Домашние матчи — сильная сторона «Рубина» в этом сезоне, здесь он действует более уверенно.

«Ахмат» в прошлом туре добыл ничью с «Динамо» в Москве (2:2). Черчесов выжимает практически максимум из этого состава. Но в Кубке, вероятно, будет ротация, так как основным игрокам нужен небольшой отдых. Сейчас у «Ахмата» серия гостевых игр: Краснодар, Москва и теперь Казань.

Для меня хозяева — фавориты. Это будет для них уже четвёртая домашняя игра подряд. После 0:3 от «Балтики» команде Рахимова нужно реабилитироваться. Беру победу «Рубина», — приводит слова Губерниева «Ставка ТВ».