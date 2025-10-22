«Рубин» — «Ахмат»: прогноз Дмитрия Губерниева на матч Кубка России

Телеведущий Дмитрий Губерниев дал прогноз на матч Кубка России «Рубин» – «Ахмат».
Ставка: победа «Рубина» за 2.50.
«Рубин» и «Ахмат» уже обменялись победами в этом сезоне — летом казанцы выиграли в Грозном 2:0, а в августе грозненцы взяли реванш в Кубке с тем же счётом. В Казани атмосфера будет совсем иной. Домашние матчи — сильная сторона «Рубина» в этом сезоне, здесь он действует более уверенно.
«Ахмат» в прошлом туре добыл ничью с «Динамо» в Москве (2:2). Черчесов выжимает практически максимум из этого состава. Но в Кубке, вероятно, будет ротация, так как основным игрокам нужен небольшой отдых. Сейчас у «Ахмата» серия гостевых игр: Краснодар, Москва и теперь Казань.
Для меня хозяева — фавориты. Это будет для них уже четвёртая домашняя игра подряд. После 0:3 от «Балтики» команде Рахимова нужно реабилитироваться. Беру победу «Рубина», — приводит слова Губерниева «Ставка ТВ».
- 22 октября 2025
-
10:00
-
09:24
-
08:40
-
08:00
-
07:11
- 21 октября 2025
-
19:30
-
19:00
-
18:11
-
18:00
-
17:19
-
17:00
-
16:13
-
16:00
-
15:34
-
15:30
-
15:30
-
15:11
-
15:00
-
14:26
-
14:00
-
13:00
-
12:09
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:13
-
10:00
-
09:18
-
08:40
-
08:00
-
07:08
-
06:24
- 20 октября 2025
-
19:00
-
18:00