Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Рубин» — «Ахмат»: прогноз Дмитрия Губерниева на матч Кубка России

«Рубин» — «Ахмат»: прогноз Дмитрия Губерниева на матч Кубка России
Аудио-версия:
Комментарии

Телеведущий Дмитрий Губерниев дал прогноз на матч Кубка России «Рубин» – «Ахмат».

Ставка: победа «Рубина» за 2.50.

Fonbet Кубок России . Группа A. 6-й тур
22 октября 2025, среда. 18:00 МСК
Рубин
Казань
Не начался
Ахмат
Грозный
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Рубин» и «Ахмат» уже обменялись победами в этом сезоне — летом казанцы выиграли в Грозном 2:0, а в августе грозненцы взяли реванш в Кубке с тем же счётом. В Казани атмосфера будет совсем иной. Домашние матчи — сильная сторона «Рубина» в этом сезоне, здесь он действует более уверенно.

«Ахмат» в прошлом туре добыл ничью с «Динамо» в Москве (2:2). Черчесов выжимает практически максимум из этого состава. Но в Кубке, вероятно, будет ротация, так как основным игрокам нужен небольшой отдых. Сейчас у «Ахмата» серия гостевых игр: Краснодар, Москва и теперь Казань.

Для меня хозяева — фавориты. Это будет для них уже четвёртая домашняя игра подряд. После 0:3 от «Балтики» команде Рахимова нужно реабилитироваться. Беру победу «Рубина», — приводит слова Губерниева «Ставка ТВ».

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android