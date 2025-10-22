«Динамо» — «Крылья Советов»: прогноз Дмитрия Губерниева на игру Кубка России

Телеведущий Дмитрий Губерниев дал прогноз на матч Кубка России «Динамо» — «Крылья Советов».

Ставка: победа «Динамо» с форой (-1.5) за 2.15.

«Динамо» сейчас очень нестабильная команда. Карпин никак не может подобрать настройки для коллектива. Особенно уязвимо выглядит центр обороны в лице Осипенко и Зайнутдинова. Бело-голубых спасает только то, что у них есть качественное нападение, способное создавать моменты и много забивать.

Например, Тюкавин, только-только набирающий форму после травмы, отметился голом в прошлой игре. Думаю, и в этом матче он получит игровое время и сможет отличиться результативным действием, а может быть, и двумя. Ему есть что доказывать, например, вернуться в состав сборной. Там, на мой взгляд, на данный момент с ним по качеству может соперничать только Дима Воробьёв.

«Крылья Советов» сейчас тоже явно не на пике своей формы, команда уже больше месяца не побеждает в РПЛ. Плюс это решающий матч в борьбе за выход в Путь РПЛ, поэтому «Динамо» должно брать игру в свои руки и уверенно побеждать, минимум с разницей в два мяча», — приводит слова Губерниева «Ставка ТВ».