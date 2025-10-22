«Динамо» — «Крылья Советов»: прогноз Семёна Зигаева на игру Кубка России в Москве

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Кубка России «Динамо» — «Крылья Советов».

Ставка: победа «Динамо» и ТБ 2.5 за 1.90.

«Динамо» в минувшие выходные играло дома против «Ахмата», эта встреча была последней в туре, и обе команды понимали, что победа может прилично улучшить положение в турнирной таблице. Начала команда Карпина здорово, открыв счёт уже в самом начале встречи, но дальше «Ахмат» инициативу перехватил. Мелкадзе счёт сравнял, а затем Садулаев не реализовал спорный пенальти. И всё же в конце игры гости вышли вперёд, однако «Динамо» в компенсированное время отыгралось, и в итоге матч завершился вничью (2:2).

«Крылья Советов» потерпели три поражения подряд в чемпионате России и с таким багажом принимали «Оренбург» в минувшие выходные. Гости во время паузы на встречи сборных сменили тренера — вместо Слишковича пришёл Ахметзянов. В конце первого тайма гости вышли вперёд, самарцам пришлось непросто, но на 85-й минуте Игнатенко счёт сравнял, а затем у него был ещё один великолепный шанс принести победу, однако итоговые 1:1 горели на табло и после финального свистка. Серию поражений команда Адиева прервала, однако лишь одно очко пошло в копилку.

Нас ждёт завершающий матч группового этапа в Кубке России, догнать лидирующий «Краснодар» могут только самарцы, для этого необходимо очень крупно победить, или команда Мусаева должна очень крупно проиграть. В оба варианта верится с трудом. У «Динамо» и «Крыльев Советов» по восемь очков, победитель этого матча отправится в Путь РПЛ, а проигравший — в нижнюю сетку турнира. В такой ситуации придётся рисковать, однако бело-голубые играют дома и глубина состава у них больше», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».