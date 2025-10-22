Скидки
«Зенит» — «Оренбург»: прогноз Владислава Радимова на матч 6-го тура Кубка России

Известный футболист и тренер Владислав Радимов дал прогноз на матч Кубка России «Зенит» — «Оренбург».

Ставка: победа «Зенита» и тотал больше 4.5 за 3.30.

Fonbet Кубок России . Группа A. 6-й тур
22 октября 2025, среда. 20:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Оренбург
Оренбург
«Клубы будут играть в смешанных составах, если вообще не дублем. А у «Зенита» скамейка запасных такая, что позавидует любая команда из Премьер-Лиги. Если «Зенит» забил «Оренбургу» пять на выезде, то на своём стадионе меньше не будет.

Поэтому ставка: победа «Зенита» через тотал больше 4.5, очень хороший коэффициент. Если они 5:3 сыграли в Оренбурге, то здесь хуже не будет. Тем более в атаке есть кому забивать и есть что доказывать.

И вторая ставка: дубль Соболева, который в таких матчах забивает довольно много. Он же ещё и пенальти бьёт. А поскольку «Зенит» забьёт много, а Соболев будет играть весь матч, то поставлю на его дубль», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

