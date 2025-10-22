«Зенит» — «Оренбург»: прогноз Дмитрия Градиленко на встречу Кубка России

Известный в прошлом футболист Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Кубка России «Зенит» — «Оренбург».

Ставка: победа «Зенита» и обе забьют за 2.43.

«Кубок России, группа А. В Санкт-Петербурге встречаются команды, которые вне зависимости от результата выходят в следующий раунд с первого и второго места. Кто первый? Конечно же, «Зенит». И исходя из этого, тренеры задействуют в этом матче футболистов, которые имеют мало игровой практики. В первую очередь говорю о новом тренере «Оренбурга».

Ильдар Ахметзянов свой первый матч в качестве главного тренера «Оренбурга» уже провёл, можно сказать, удачно. Одно очко в Самаре считаю неплохим результатом. И у него есть отличная возможность проверить в официальном матче новых для себя футболистов. С хозяевами всё ясно и понятно. Состав у них стабилен, что в Кубке, что в чемпионате. Уверен, выйдет состав, который будет отличаться от последнего матча в Сочи, кстати, победного («Зенит» выиграл 3:0) на все 100%. Обращу ваше внимание на матч между ними в Оренбурге. Было весело, зрители увидели восемь забитых голов, 5:3 в пользу «Зенита». Теперь к прогнозам.

Фора «Оренбурга» (+2). Уверен, что игроки будут выпрыгивать из штанов, чтобы доказать свою состоятельность. Так бывает часто, когда приходит новый тренер. Обе забьют. Думаю, и «Зенит», и «Оренбург» смогут отличиться в этом матче. Большое количество угловых. Обе команды по статистике по четыре—пять угловых в среднем за матч выполняют вне зависимости от места проведения матча (дома или на выезде).

Ну а я выбираю комбинированную ставку — победа «Зенита» и обе забьют. «Зенит» сильнее, но гости один гол забьют», — приводит слова Градиленко «Ставка ТВ».