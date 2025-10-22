«Ростов» — «Пари НН»: ставка Семёна Зигаева на матч группового раунда Кубка России

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Кубка России «Ростов» — «Пари НН».

Ставка: победа «Ростова» и его тотал больше 1.5 за 1.80.

«Ростов» в прошлые выходные ездил в гости в Москву на матч против «Спартака». В 2025 году команда Джонатана Альбы уже дважды обыгрывала красно-белых в столице, но на сей раз команда Станковича начала резво. Однако уже в середине первого тайма она осталась в меньшинстве, а после перерыва «Ростов» забил и вышел вперёд. «Спартак» не унывал, старался идти вперёд и имел несколько отличных шансов, одним из которых воспользовался Барко, забив роскошный мяч. Итоговые 1:1 в целом устроили Альбу.

«Пари НН» в минувшем туре принимал «Акрон», подойдя к этому матчу с серией из пяти поражений подряд. Домашняя игра против команды, у которой в 11 турах была лишь одна победа, — отличный вариант серию прервать. Нижегородцы создали немало моментов, традиционно опасен был Босельи, но и Грулёв, вышедший на замену, обязан был забивать дважды. В итоге у «Акрона» вышел Стефан Лончар и забил победный мяч, нанеся нижегородцам шестое поражение подряд.

В этой группе уже определились две команды, которые отправятся в плей-офф Пути РПЛ. Ими стали «Спартак» и махачкалинское «Динамо». «Ростову» и «Пари НН» теперь на берегах Дона предстоит разыграть путевку в Путь регионов. Хозяевам нельзя проигрывать, даже в серии пенальти, иначе дальше отправится команда Шпилевского. Но ростовчане по осени выглядят сильно лучше своего соперника, поэтому их и выберу», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».