«Реал» — «Ювентус»: прогноз Владислава Радимова на матч Лиги чемпионов

Известный футболист и тренер Владислав Радимов дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Реал» — «Ювентус».

Ставка: победа «Реала» с форой (-1.5) за 2.18.

Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
22 октября 2025, среда. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Ювентус
Турин, Италия
«Ювентус» пока и близко не готов соперничать с такими командами, как «Реал». «Мадрид» будет играть основным составом, вывеска грандиозная. Конечно, «Реал» выиграет, причём с запасом. Ставим на победу «Реала» с форой (-1.5) — это первое.

Второе — гол Мбаппе с пенальти. Я бы рискнул, потому что это очень часто происходит в матчах «Реала», а исполняет Мбаппе.

И третье — индивидуальный тотал угловых «Реала» больше 6.5, Мадрид очень много подаёт. А с таким клубом, как «Ювентус», это будет ещё более выражено, потому что «Реал» станет прессинговать», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

