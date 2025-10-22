Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Реал» — «Ювентус»: прогноз Эдуарда Мора на игру Лиги чемпионов в Мадриде

«Реал» — «Ювентус»: прогноз Эдуарда Мора на игру Лиги чемпионов в Мадриде
Комментарии

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Реал» — «Ювентус».

Ставка: победа «Реала» с форой (-1.5) за 2.20.

Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
22 октября 2025, среда. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Ювентус
Турин, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Встречаются две очень сильные команды, но, на мой взгляд, «Реал» явный фаворит.

«Реал» одержал две победы в Лиге чемпионов, а «Ювентус» дважды сыграл вничью, причём голов в матчах туринцев было забито очень много.

Думаю, что «Реал» забьёт много в этом матче. В команде идёт очень большая конкуренция за место на поле, подбор футболистов очень серьёзный. Родриго мало играет, Эндрик почти не играет. Только Мбаппе своими голами заслужил место в основном составе, играя без замен.

Я ожидаю в этом матче разгром», — приводит слова Мора «РБ Спорт».

Материалы по теме
Зависимость, от которой не хочется избавляться: Мбаппе разнесёт «Ювентус»
Зависимость, от которой не хочется избавляться: Мбаппе разнесёт «Ювентус»
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android