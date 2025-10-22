«Реал» — «Ювентус»: прогноз Эдуарда Мора на игру Лиги чемпионов в Мадриде

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Реал» — «Ювентус».

Ставка: победа «Реала» с форой (-1.5) за 2.20.

«Встречаются две очень сильные команды, но, на мой взгляд, «Реал» явный фаворит.

«Реал» одержал две победы в Лиге чемпионов, а «Ювентус» дважды сыграл вничью, причём голов в матчах туринцев было забито очень много.

Думаю, что «Реал» забьёт много в этом матче. В команде идёт очень большая конкуренция за место на поле, подбор футболистов очень серьёзный. Родриго мало играет, Эндрик почти не играет. Только Мбаппе своими голами заслужил место в основном составе, играя без замен.

Я ожидаю в этом матче разгром», — приводит слова Мора «РБ Спорт».