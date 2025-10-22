«Реал» — «Ювентус»: прогноз Романа Гутцайта на матч общего этапа Лиги чемпионов

Комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Реал» — «Ювентус».

Ставка: обе забьют за 1.75.

«Продолжаем разговор о Лиге чемпионов. Одна из самых статусных пар этой недели — «Реал» — «Ювентус». «Реал» уверенно лидирует в испанском чемпионате. Совсем недавно команда провела выездной матч против «Хетафе» — игра получилась очень непростой, но в концовке мадридцы вырвали победу благодаря голу Килиана Мбаппе. «Хетафе» заканчивал матч вдевятером, однако забить больше одного мяча «Реалу» так и не удалось. Тем не менее главную задачу команда Хаби Алонсо выполнила — взяла три очка в тяжелейшем матче.

В той игре Винисиус был активен и много зарабатывал фолов, Родриго получил игровое время, Джуд Беллингем вышел в стартовом составе, а Килиан Мбаппе продолжил феерить. Он находится в потрясающей форме в этом сезоне, стабильно забивает и за клуб, и за сборную. В матче с «Ювентусом» его участие с первых минут не вызывает сомнений.

«Ювентус» же в Лиге чемпионов пока полюбил играть вничью. Против дортмундской «Боруссии» получилась безумная феерия 4:4, а затем была результативная ничья на выезде с «Вильярреалом». В чемпионате туринцы в прошедшие выходные уступили «Комо» — неприятное поражение для команды Игора Тудора. В целом в этом сезоне «Ювентус» слишком часто теряет очки. Теперь соперник — мадридский «Реал», да ещё и на выезде. Ничья в таком матче для «Ювентуса» будет уже неплохим результатом, но добиться её будет крайне непросто.

«Реал», по моему мнению, обязательно забьёт — сомнений практически нет. При этом оборона мадридцев допускает моменты, а у «Юве» достаточно ресурсов в атаке: Влахович, Опенда, Дэвид, Консейсау, Йылдыз — все они способны создать угрозу. К тому же Куртуа не раз спасал «Реал» в концовках матчей — так было и с «Хетафе», когда он вытащил команду. Но рано или поздно ошибки обороны могут стоить пропущенного мяча. Вероятность результативного футбола очень высока. Думаю, обе команды смогут отличиться», — приводит слова Гутцайта «Ставка ТВ».