«Реал» — «Ювентус»: прогноз Алексея Гасилина на игру Лиги чемпионов 22 октября

Комментарии

Известный в прошлом футболист Алексей Гасилин дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Реал» — «Ювентус».

Ставка: победа «Реала» за 1.47.

Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
22 октября 2025, среда. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Ювентус
Турин, Италия
«Мбаппе — главная звезда нынешнего «Реала», это видно в каждой игре. В прошлом туре именно он забил решающий гол «Хетафе» и принёс три очка команде. Да и в целом француз тащит на себе весь «Реал», забив в 9 играх Ла Лиги 10 мячей. Винисиус тоже оживает. Видно, что «сливочные» начинают привыкать к требованиям Хаби Алонсо, сейчас испанская команда выглядит мощно.

«Ювентус» идет по сезону с шестиматчевой серией без побед во всех турнирах. Туринцы не выигрывали с тех пор, как устроили триллер в матче с «Интером» (4:3). За это время команда сыграла пять раз подряд вничью, в прошлом туре уступила «Комо» (0:2). А здесь ещё и мадридский «Реал» нарисовался. Гостям явно придётся несладко в этом матче.

Для меня «Реал» — явный фаворит в этой игре. Думаю, команда Алонсо достаточно уверенно справится с «Ювентусом». Сильно удивлюсь, если гости смогут навязать борьбу испанцам. С уверенностью беру победу «Реала», — приводит слова Гасилина «Ставка ТВ».

