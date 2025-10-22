«Бавария» — «Брюгге»: прогноз Павла Яковлева на матч Лиги чемпионов в Мюнхене

Известный в прошлом футболист Павел Яковлев дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Бавария» – «Брюгге».

Ставка: ТБ 2 во втором тайме за 1.89.

«Бавария» на первом месте в чемпионате Германии, две победы в Лиге чемпионов, сумасшедшая форма Кейна. У него просто потрясающая результативность – 12 голов в семи матчах в Бундеслиге и четыре мяча в двух матчах Лиги чемпионов. «Бавария» явный фаворит.

«Брюгге» в первом матче обыграл «Монако» 4:1, а во второй встрече проиграл «Аталанте» 1:2. Достаточно интересная команда, в которой много молодых футболистов. Есть отличный игрок Ванакен, который создает много моментов, через него идёт игра.

От матча жду очень много голевых моментов и голов. «Бавария» сейчас находится в потрясающей форме, «Брюгге» тоже результативно играет.

Мой прогноз – тотал больше 2 голов во втором тайме», — приводит слова Яковлева «РБ Спорт».