Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Бавария» — «Брюгге»: прогноз Павла Яковлева на матч Лиги чемпионов в Мюнхене

«Бавария» — «Брюгге»: прогноз Павла Яковлева на матч Лиги чемпионов в Мюнхене
Аудио-версия:
Комментарии

Известный в прошлом футболист Павел Яковлев дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Бавария» – «Брюгге».

Ставка: ТБ 2 во втором тайме за 1.89.

Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
22 октября 2025, среда. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Не начался
Брюгге
Брюгге, Бельгия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Бавария» на первом месте в чемпионате Германии, две победы в Лиге чемпионов, сумасшедшая форма Кейна. У него просто потрясающая результативность – 12 голов в семи матчах в Бундеслиге и четыре мяча в двух матчах Лиги чемпионов. «Бавария» явный фаворит.

«Брюгге» в первом матче обыграл «Монако» 4:1, а во второй встрече проиграл «Аталанте» 1:2. Достаточно интересная команда, в которой много молодых футболистов. Есть отличный игрок Ванакен, который создает много моментов, через него идёт игра.

От матча жду очень много голевых моментов и голов. «Бавария» сейчас находится в потрясающей форме, «Брюгге» тоже результативно играет.

Мой прогноз – тотал больше 2 голов во втором тайме», — приводит слова Яковлева «РБ Спорт».

Материалы по теме
«Челси» стоит взять пример с «Баварии»: экспресс на Лигу чемпионов
«Челси» стоит взять пример с «Баварии»: экспресс на Лигу чемпионов
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android