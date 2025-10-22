«Айнтрахт» — «Ливерпуль»: прогноз Романа Павлюченко на игру Лиги чемпионов в Германии

Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Айнтрахт» — «Ливерпуль».

Ставка: победа «Ливерпуля» за 1.62.

Несмотря на то что «Айнтрахт» играет дома, «Ливерпуль» — явный фаворит. Класс команды, уровень футболистов, опыт выступлений в Лиге чемпионов. «Красные» умеют выигрывать такие матчи, и они это уже не раз доказывали. Даже когда игра не складывается, у них хватает характера, чтобы дожимать соперника. «Айнтрахт», скорее всего, будет действовать вторым номером. С «Ливерпулем» идти в открытый футбол — большой риск. У англичан есть исполнители, которые могут наказать за любую ошибку.

«Ливерпуль» силён в контроле мяча, прессинге и скоростных атаках. Эта команда навязывает свои условия почти в каждом матче. «Айнтрахт», вероятно, будет плотно садиться в оборону, рассчитывать на контратаки и действовать осторожно. Да, у них есть быстрые игроки впереди, способные убежать, однако во встрече с «Ливерпулем» этого мало. Англичане быстро возвращают мяч, хорошо перекрывают зоны и не дают свободного пространства.

Подбор игроков у «Ливерпуля» такой, что «Айнтрахту» придётся очень тяжело. Если брать по уровню футболистов, по качеству игры, глубине состава, англичане не должны давать сопернику шансов. Думаю, гости будут контролировать темп, владеть мячом и доведут матч до победы», — приводит слова Павлюченко «Ставка ТВ».