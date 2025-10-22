«Монако» — «Тоттенхэм»: прогноз Романа Павлюченко на игру Лиги чемпионов 22 октября

Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Монако» — «Тоттенхэм».

Ставка: победа «Тоттенхэма» за 2.41.

«Последние матчи «Монако», если честно, я не видел, но команда всегда старается играть активно, особенно дома. В родных стенах французы чувствуют себя увереннее, поддержка болельщиков помогает, и за счёт этого они часто навязывают борьбу даже более сильным соперникам. Это Лига чемпионов, здесь нет проходных матчей, и хозяева точно выйдут с хорошим настроем.

«Тоттенхэм» сейчас выглядит очень уверенно, команда сбалансирована, у тренера команды, Томаса Франка, есть чёткий план на каждую игру. В чемпионате они идут стабильно, а у футболистов хорошее взаимопонимание. «Тоттенхэм» не боится давления, хорошо обороняется и умеет проводить быстрые атаки. Эта команда часто выигрывает именно за счёт характера и настроя. Английский футбол в целом силён именно этим — упорством, скоростью и выносливостью.

«Монако», конечно, будет стараться, у них есть исполнители, способные создать момент. Например, Александр Головин восстановился после травмы и готов к участию в матче. Но класс и уровень игры у англичан выше. Думаю, что матч получится упорным и разница в счёте будет небольшая, вероятнее всего, 0:1 или 1:2. Я бы поставил на минимальную победу «Тоттенхэма». В таких тяжёлых встречах их характер и стабильность могут перевесить чашу весов на свою сторону», — приводит слова Павлюченко «Ставка ТВ».