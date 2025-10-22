Более 100 млн рублей — клиент «Лиги Ставок» сорвал самый большой джекпот в истории

21 октября завершился розыгрыш «Джекпота Мега» от «Лиги Ставок». Победитель получил рекордную сумму в 104 142 196 рублей. Удачу ему принесло пари «одинар» в 555 555 рублей на матч юношеской Лиги чемпионов «Интер» — «Юнион».

Вот так счастливчик отреагировал на успех: «Когда увидел сумму выигрыша, сначала показалось, что это ошибка, но быстро пришло осознание — это действительно произошло, и мечта стала реальностью. С «Лигой Ставок» мы уже три года вместе, считаю её одним из самых честных и клиентоориентированных букмекеров в стране. Что касается ставки, верю в магию чисел, особенно в комбинации с 2 и 5. Это числа удачи, и ваш случай только укрепил мою веру в них», — поделился эмоциями обладатель «Джекпота Мега».

Рекордный приз стал финалом масштабной акции букмекера, стартовавшей 19 мая. За пять месяцев проведения общая сумма выплат составила 522 036 868 рублей: 140 участников стали миллионерами, а 29 659 человек стали победителями и получили призы.

С поздравлением к победителю обратился президент «Лиги Ставок» Юрий Красовский: «С огромной радостью и восхищением поздравляю нашего постоянного клиента с фантастическим выигрышем! Он совершил невозможное и стал настоящей легендой «Лиги Ставок»! Мы всегда гордимся победами наших клиентов. Вместе, чтобы побеждать!»

По данным аналитиков, за время проведения акции чаще всего «Джекпоты» срывались на ставках по футболу, а наиболее активное увеличение банков наблюдалось в период с 18:00 до 22:00. Любопытно, что 29% победителей выигрывали «Джекпот» с первой ставки, 2000 рублей — самая частая сумма ставки, а 47% игроков добирались до призов, заключив экспрессы.