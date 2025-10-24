«Реал Сосьедад» — «Севилья»: стал известен фаворит

24 октября в матче 10-го тура испанской Примеры сыграют «Реал Сосьедад» и «Севилья». Встреча состоится на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне. Начало — в 22:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение клубу из Сан-Себастьяна. Поставить на победу «Реала Сосьедад» можно с коэффициентом 2.05, а шансы «Севильи» оценили в 3.95. Ничья идёт с коэффициентом 3.45.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.02, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.80.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.83. Наиболее вероятный счёт — 1:1 за 7.00.