«Лидс» — «Вест Хэм»: букмекеры определили фаворита

«Лидс» — «Вест Хэм»: букмекеры определили фаворита
24 октября 2025 года в матче 9-го тура АПЛ сыграют «Лидс» и «Вест Хэм». Встреча состоится на стадионе «Элланд Роуд» в Лидсе. Начало — в 22:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Лидса» можно с коэффициентом 1.88, а шансы «Вест Хэма» оценили в 4.40. Ничья идёт с коэффициентом 3.55.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.00, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.80.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.88. Наиболее вероятный счёт — ничья 1:1 за 6.80. Следом идёт точный счёт 1:0 в пользу хозяев за 7.00.

