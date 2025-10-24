Скидки
Названы шансы «Милана» сохранить первое место в чемпионате Италии

Названы шансы «Милана» сохранить первое место в чемпионате Италии
Комментарии

24 октября 2025 года в матче 8-го тура Серии А сыграют «Милан» и «Пиза». Встреча состоится на стадионе «Сан-Сиро» в Милане. Начало — в 21:45 мск.

Подопечные Массимилиано Аллегри набрали 16 очков в семи турах и занимают чистое первое место в Серии А.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Милана» можно с коэффициентом 1.34 (75%), а шансы «Пизы» оценили в 11.0 (9%). Ничья идёт с коэффициентом 5.80 (16%).

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.15.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.20. Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу хозяев за 6.00.

