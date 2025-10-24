«Милан» — «Пиза»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков подготовил прогноз на матч 8-го тура чемпионата Италии «Милан» — «Пиза».

Ставка: «Милан» победит всухую за 2.00.

Клуб из Милана возглавляет таблицу Серии А, но с опережением в одно очко «Интера», «Наполи» и «Ромы». Пока из этой тройки подопечные Аллегри встречались только с действующим чемпионом и одержали победу 2:1. Шесть матчей подряд они не знают поражений, выиграв пять из них. Единственная ничья на этой дистанции пришлась на встречу с «Ювентусом» (0:0).

«Пиза» вообще не вписывается в Серию А и находится закономерно на последнем месте в таблице. Она не выиграла ни одного из семи матчей первенства, потерпев четыре поражения. В трёх последних встречах команда не может даже забить, но дважды скатала нулевую ничью.

Предлагаем поставить на то, что «Милан» выиграет и не пропустит. Команда Аллегри может отдавать все силы в матчах Серии А, потому что не участвует в еврокубках. Вовремя пришёл в форму Леау, заменив выбывшего Пулишича. Гости будут упираться, 40-летний экс-защитник «Реала» им поможет в обороне, но поражения не избежать.