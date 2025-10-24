Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Милан» — «Пиза»: прогноз «Чемпионата»

«Милан» — «Пиза»: прогноз «Чемпионата»
Аудио-версия:
Комментарии

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков подготовил прогноз на матч 8-го тура чемпионата Италии «Милан» — «Пиза».

Ставка: «Милан» победит всухую за 2.00.

Материалы по теме
Лёгкий успех Аспиналла, трудная задача для Волкова. Чего ждать от UFC 321
Лёгкий успех Аспиналла, трудная задача для Волкова. Чего ждать от UFC 321

Клуб из Милана возглавляет таблицу Серии А, но с опережением в одно очко «Интера», «Наполи» и «Ромы». Пока из этой тройки подопечные Аллегри встречались только с действующим чемпионом и одержали победу 2:1. Шесть матчей подряд они не знают поражений, выиграв пять из них. Единственная ничья на этой дистанции пришлась на встречу с «Ювентусом» (0:0).

«Пиза» вообще не вписывается в Серию А и находится закономерно на последнем месте в таблице. Она не выиграла ни одного из семи матчей первенства, потерпев четыре поражения. В трёх последних встречах команда не может даже забить, но дважды скатала нулевую ничью.

Предлагаем поставить на то, что «Милан» выиграет и не пропустит. Команда Аллегри может отдавать все силы в матчах Серии А, потому что не участвует в еврокубках. Вовремя пришёл в форму Леау, заменив выбывшего Пулишича. Гости будут упираться, 40-летний экс-защитник «Реала» им поможет в обороне, но поражения не избежать.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android