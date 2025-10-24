«Коламбус» — «Вашингтон»: определён фаворит матча НХЛ

Матч НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» — «Вашингтон Кэпиталз» пройдёт в Коламбусе в ночь на 25 октября. Стартовое вбрасывание запланировано на 2:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Вашингтона» в основное время предлагается с коэффициентом 2.10, что приблизительно составляет 47% вероятности.

Ничья и овертайм идут за 4.30, а победа «Коламбуса» по итогам трёх периодов оценивается в 3.00.

Вместе с тем аналитики ждут результативный хоккей. Тотал меньше 5.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.05, а тотал больше 5.5 шайбы — за 1.77.

Если вратарь забросит шайбу, сыграет коэффициент 500.0.