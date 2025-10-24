Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Коламбус» — «Вашингтон»: определён фаворит матча НХЛ

«Коламбус» — «Вашингтон»: определён фаворит матча НХЛ
Комментарии

Матч НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» — «Вашингтон Кэпиталз» пройдёт в Коламбусе в ночь на 25 октября. Стартовое вбрасывание запланировано на 2:00 мск.

Материалы по теме
10-я сотня is coming: шанс для Овечкина — в матче с «Коламбусом»
10-я сотня is coming: шанс для Овечкина — в матче с «Коламбусом»

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Вашингтона» в основное время предлагается с коэффициентом 2.10, что приблизительно составляет 47% вероятности.

Ничья и овертайм идут за 4.30, а победа «Коламбуса» по итогам трёх периодов оценивается в 3.00.

Вместе с тем аналитики ждут результативный хоккей. Тотал меньше 5.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.05, а тотал больше 5.5 шайбы — за 1.77.

Если вратарь забросит шайбу, сыграет коэффициент 500.0.

Материалы по теме
Лёгкий успех Аспиналла, трудная задача для Волкова. Чего ждать от UFC 321
Лёгкий успех Аспиналла, трудная задача для Волкова. Чего ждать от UFC 321
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android