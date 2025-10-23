«Балтика» — «Локомотив»: прогноз Романа Гутцайта на матч Кубка России

Комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч Кубка России «Балтика» — «Локомотив».

Ставка: ТМ 2.5 за 1.85.

«Последний тур группового этапа Кубка России по футболу. После победы ЦСКА над «Акроном» (3:2) не осталось никаких вопросов по местам в группе D. Московские армейцы заняли первую строчку, железнодорожники — вторую (обе команды отправились в Путь РПЛ), третье место и, соответственно, выход в Путь регионов достался «Балтике», а «Акрон» вылетает из Кубка России этого сезона. Так что именно турнирной мотивации у «Балтики» и «Локомотива» в этом матче нет.

В данный момент «Балтика» находится на отличном ходу. Победа 3:0 в гостях над казанским «Рубином» — большое достижение для любой команды РПЛ. «Локомотив», в свою очередь, уверенно провёл предыдущий тур чемпионата России, разгромив ЦСКА с тем же счётом. Команда Михаила Галактионова идёт на первом месте в чемпионате и пока не потерпела ни одного поражения.

Ротация у «Локомотива» наверняка будет. В следующем туре РПЛ команда сыграет против «Акрона» в гостях, и важность этой встречи очевидно выше, чем у игры в Калининграде. «Балтика» же хорошо готова физически и будет не только комбинировать, но и активно вступать в борьбу, действуя агрессивно. Вероятно, Галактионов предпочтёт поберечь многих лидеров перед более ответственной игрой в чемпионате. Матч, скорее всего, не станет сверхрезультативным», — приводит слова Гутцайта «Ставка ТВ».