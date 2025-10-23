«Балтика» — «Локомотив»: прогноз Семёна Зигаева на игру Кубка России

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Кубка России «Балтика» — «Локомотив».

Ставка: обе забьют и ТБ 2.5 за 2.39.

«Балтика» недавно в двух турах подряд потеряла очки, сначала дома сыграли 0:0 с «Ростовом», а затем впервые проиграли в чемпионате. Хотя и случилось это в самой концовке выездного матча в Москве с армейцами. Стали поговаривать, что запас прочности у команды Андрея Талалаева закончился, но уже в следующем туре она уверенно переиграла дома махачкалинское «Динамо», а затем разгромила «Рубин» в гостях.

«Локомотив» — единственная команда в чемпионате России, которая пока ещё не проигрывала. Стартовала команда Михаила Галактионова с четырёх побед, а затем чуть сбавила обороты и пять раз подряд сыграла вничью. А дальше «Локомотив» вновь набрал обороты, сначала трудовая победа над «Рубином», затем с хоккейным счётом 5:3 переиграли «Динамо», а в минувшие выходные разгромили дома армейцев 3:0 и вернулись на первую строчку в РПЛ.

Изначально в этом матче могла быть интрига, «Балтика» заочно оспаривала путёвку в Путь регионов с «Акроном», а «Локомотив» также заочно с армейцами первую строчку в группе. Но игра в Москве завершилась во вторник победой команды Челестини, и теперь уже известен окончательный расклад в квартете. Таким образом, в Калининграде обе команды могут просто поиграть в футбол без турнирной задачи», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».