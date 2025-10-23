«Балтика» — «Локомотив»: прогноз Дмитрия Губерниева на матч Кубка России в Калининграде

Телеведущий Дмитрий Губерниев дал прогноз на матч Кубка России «Балтика» — «Локомотив».

Ставка: победа «Локомотива» за 2.85.

«Локомотив» едет в Калининград с отличным настроем — команда на ходу и в прошлых двух турах обыграла московские команды («Динамо» — 5:3 и ЦСКА — 3:0). При этом москвичи ещё ни разу не уступили в чемпионате! Михаил Галактионов выстроил систему, работающую как часы. Контроль игры, скоростные атаки и решение эпизодов — всё на месте. Баринов, Батраков и Воробьёв находятся в отменной форме!

«Балтика» тоже сейчас на ходу. Банда Талалаева подходит к игре с «Локомотивом» на фоне трёх побед подряд с сухим счётом. Но когда-то эта серия должна прерваться! Сейчас самое время, «Локомотив» очень силён.

В Кубке, вероятно, произойдёт ротация составов, а здесь преимущество в классе явно за гостями. Думаю, они смогут победить в этой игре, верю в успех «Локомотива», — приводит слова Губерниева «Ставка ТВ».