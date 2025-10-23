«Балтика» — «Локомотив»: прогноз Алексея Гасилина на игру Кубка России 23 октября

Известный в прошлом футболист Алексей Гасилин дал прогноз на матч Кубка России «Балтика» — «Локомотив».

Ставка: победа «Балтики» за 2.46.

«Балтика» сейчас реально на ходу. Три матча — три победы с общим счётом 8:0. Талалаев собрал хорошую и боевую команду, которая может обыграть абсолютно любого соперника.

«Локомотив» тоже сейчас хорош, у железнодорожников две победы подряд в московских дерби над «Динамо и ЦСКА. Турнирной мотивации у обоих коллективов нет: все места в группе уже распределены. Скорее всего, будет ротация и с одной, и с другой стороны. Поэтому на первый план выходит место встречи. Игра пройдёт в Калининграде, считаю это решающим фактором. Исходя из этого, возьму победу «Балтики», — приводит слова Гасилина «Ставка ТВ».