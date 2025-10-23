«Сибирь» — «Салават Юлаев»: прогноз Артура Хайруллина на матч КХЛ

Журналист Артур Хайруллин дал прогноз на матч КХЛ «Сибирь» – «Салават Юлаев».

Ставка: победа «Сибири» в матче за 1.70.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 23 октября 2025, четверг. 15:30 МСК Сибирь Новосибирская область Не начался Салават Юлаев Уфа Кто победит в основное время? П1 X П2

«Сибирь» и «Салават Юлаев» занимают последние две строчки в турнирной таблице Восточной конференции, при этом команды разделяют аж пять очков. Новосибирцы лишь раз выиграли в основное время, но удачная игра в серии буллитов помогла команде набрать шесть дополнительных очков.

«Салават Юлаев» довёл до победы матч с «Трактором». Когда челябинцы отыграли две шайбы и сократили отставание до минимума, стало боязно за уфимцев, которые не раз в этом сезоне упускали победу. Но на этот раз «Салават Юлаев» заработал два очка.

Поражает лазарет уфимцев — на выезд в Новосибирск не поехали аж 10 человек. После матча с «Трактором» к Глебу Кузьмину, Петру Хохрякову, Денису Яну, Дину Стюарту, Антону Берлеву, Артёму Набиеву и Алану Шайхлисламову добавились Данил Алалыкин, Никита Зоркин и Николай Хворов. Вернуться в состав хотя бы должен Александр Хохлачёв, который сбавил после яркого начала карьеры в Уфе.

Команды провели в этом сезоне два матча и обменялись домашними победами. Думаю, и на этот раз хозяева возьмут верх. «Салават Юлаев» сильно обескровлен потерями ключевых хоккеистов, именно их может и не хватить в самый важный момент», — приводит слова Хайруллина «Ставка ТВ».