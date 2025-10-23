«Авангард» — «Северсталь»: прогноз Романа Габдрафикова на игру КХЛ в Омске

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч КХЛ «Авангард» — «Северсталь».

Ставка: победа «Авангарда» и ТБ 4.5 за 2.25.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 23 октября 2025, четверг. 16:30 МСК Авангард Омск Не начался Северсталь Череповец Кто победит в основное время? П1 X П2

«Коллектив Ги Буше из раза в раз продолжает подтверждать статус одной из сильнейших команд КХЛ. Сейчас «Авангард» уверенно входит в топ-3 лидеров турнирной таблицы, уступая лишь «Металлургу» и «Локомотиву». Это закономерно: омичи демонстрируют мощный, атакующий хоккей и уже забросили 63 шайбы в 17 матчах. Команда отличается грамотным балансом: блестящая вратарская линия в лице Никиты Серебрякова и Андрея Мишурова сочетается с мощным нападением. Константин Окулов и Эндрю Потуральски входят в пятёрку лучших бомбардиров всей лиги, а Николай Прохоркин — один из самых результативных снайперов чемпионата. «Авангард» играет с уверенностью, скоростью и зрелищностью, смотреть их матчи редко бывает скучно.

Команда Андрея Козырева тоже радует болельщиков. В последних семи матчах череповчане одержали шесть побед. Единственное поражение пришлось на встречу с ЦСКА, и то с минимальным отрывом (2:3). «Северсталь» сейчас опасна даже при некоторых потерях: несмотря на травмы ряда игроков, включая важного форварда Пилипенко, команда продолжает держать высокий темп. Особенно стоит отметить голкиперов — Самойлов регулярно выдаёт отличные матчи, а Скотников, которого в своё время отдали из «Адмирала», пока что выручает. Недаром сам Леонид Тамбиев потом признал: «зря мы отдали этого вратаря».

Чего я жду от матча? Обе команды умеют играть в атакующий хоккей и редко уходят с площадки без заброшенных шайб. «Авангард» в родных стенах всегда действует первым номером, но и «Северсталь» в нынешней форме способна ответить омичам тем же. Кстати говоря, команды встречались в предсезонке, и тогда «Северсталь» забрала победу по буллитам. А в прошлом сезоне клубы пересекались дважды: в декабре, когда «Авангард» переживал непростые времена со сменой тренера, череповчане победили в Омске, а в январе омичи взяли реванш», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».