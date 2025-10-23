«Автомобилист» — «Трактор»: прогноз Владимира Гучека на матч КХЛ 23 октября

Телеведущий Владимир Гучек дал прогноз на матч КХЛ «Автомобилист» — «Трактор».

Ставка: победа «Автомобилиста» в матче за 1.77.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 23 октября 2025, четверг. 17:00 МСК Автомобилист Екатеринбург Не начался Трактор Челябинск Кто победит в основное время? П1 X П2

«Уральское дерби, в котором редко может найтись явный фаворит. Так и в этот раз, тем более что предыдущие матчи коллективы синхронно проиграли. «Трактор» нестабилен, до сих пор Бенуа Гру и его команда не оправились от тех тектонических изменений в составе в летнее межсезонье. Челябинцы уступили Уфе, у которой большие проблемы с результатом. Иногда создаётся впечатление, что результат в составе «Трактора» нужен исключительно Джошуа Ливо — он бьётся на каждом участке площадки и уже набрал больше 20 очков в сезоне. Но вот сам клуб пока предстаёт перед нами блеклой версией себя прошлогоднего.

«Автомобилист» имел значительную серию из одних побед, а затем наступил спад. Екатеринбург выиграл только два матча из последних пяти, да и то один из них был в Сочи. Однако время кратковременного падения близко к своему завершению, и «Автомобилист», скорее всего, будет готов действительно сражаться за полноценные два очка в основное время. Добавит здесь позитивных эмоций пусть и поражение, но допущенное в овертайме во встрече с омским «Авангардом» — «Автомобилист» отыгрался дважды по ходу третьего периода и без результативных очков в таблице из Омска не уехал.

Прогнозирую, что в этом матче «Автомобилист» будет играть от себя, навяжет «Трактору» свой хоккей и сможет одержать победу. Будет она добыта, скорее всего, даже в основное время, ибо Екатеринбургу нужно вернуть должок Челябинску за сухое поражение на своём льду. Заварухин найдёт правильные слова для пацанов в раздевалке, они сделают в полной мере то, что требует от них главный специалист «Автомобилиста», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».