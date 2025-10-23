«Спартак» — «Динамо»: прогноз Романа Габдрафикова на матч КХЛ в Москве

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч КХЛ «Спартак» — «Динамо».

Ставка: победа «Динамо» с форой (0) за 2.19.

«Коллектив Алексея Жамнова то сбавляет, то набирает обороты вновь. В последних семи встречах «Спартак» одержал пять побед, а игра с «Шанхаем» стала настоящим шоу для болельщиков. Москвичи уступали 3:6, но в концовке третьего периода сумели сотворить камбэк, сравняв счёт, а в овертайме вырвали победу. Сам Жамнов после матча согласился с болельщиками, что его команда «валидольная», и с этим не поспоришь: красно-белые любят доводить зрителей до нервной дрожи, однако при этом дарят невероятные эмоции. Сейчас «Спартак» занимает пятую строчку в Западной конференции, команда демонстрирует отличную игру в атаке, а Никита Коростелёв и Адам Ружичка регулярно приносят очки. Правда, участие Ружички в предстоящей встрече под вопросом, он может пропустить игру из-за болезни, об этом сообщили на послематчевой пресс-конференции.

У подопечных Алексея Кудашова результаты постепенно выравниваются. После непростого старта, когда «Динамо» теряло очки даже в матчах с андердогами, команда набрала неплохой темп. В последних семи встречах москвичи одержали пять побед — над «Шанхайскими Драконами», ЦСКА, «Салаватом Юлаевым», «Торпедо» и «Трактором». Часто игры заканчиваются за пределами основного времени, но команда явно умеет бороться до конца, а вратари Владислав Подъяпольский и Максим Моторыгин проводят не всегда «сухие», но достаточно надёжные матчи.

Чего я жду от игры? Столичное дерби — это всегда принципиальное противостояние. «Спартак» и «Динамо» не просто делят очки, они борются за статус сильнейшего коллектива столицы. В прошлом сезоне команды встречались четыре раза и разделили победы поровну, по два успеха у каждой. Причём в одном из матчей «Динамо» разгромило красно-белых со счётом 5:0, а это наверняка ещё сидит в памяти хозяев «Мегаспорта». Сейчас у обеих команд хорошая форма, и встреча обещает быть насыщенной и эмоциональной, с моментами на всех участках площадки.

Я всё-таки поверю в победу «Динамо», потому что «Спартак» после такой эмоциональной победы над «Шанхаем» со счётом 7:6 будет морально выхолощен, а бело-голубые играют более рационально, в их арсенале потрясающий Подъяпольский и классная спецбригада большинства. Им будет удобно играть против «Спартака», хотя столичное дерби — это всегда непредсказуемо», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».